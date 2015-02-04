В Черниговском военном госпитале лечатся более 80 раненых в АТО бойцов

Об этом УНИАН сообщил начальник госпиталя полковник медицинской службы Александр Слесаренко.

По его словам, вчера на стационарное лечение в медицинское учреждение поступили 43 военнослужащие 13-го и 25-го мотопехотных батальонов с ранениями легкой и средней степени тяжести из Харьковского военно-медицинского учреждения.

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"В основном, бойцы имеют осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, контузии, а также различные терапевтические заболевания. Сейчас врачи тщательно обследуют бойцов, проводят необходимое хирургическое вмешательство и оказывают другую квалифицированную медицинскую помощь", - отметил он.

Слесаренко подчеркнул, что все бойцы обеспечены всем необходимым для полноценного выздоровления: пятикратным питанием, лекарствами и тому подобное. Существенную помощь оказывают представители фонда помощи армии "Крылья Феникса", черниговские волонтеры, общественные организации и другие активисты.

В Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины не подтвердили обнародованную волонтерами в местных СМИ информацию о переполнении госпиталя ранеными.

"Военный госпиталь в Чернигове готов принять еще до 150 раненых. В общем, количество военнослужащих, которые там лечатся, является динамичным и постоянно меняется - кто-то едет домой, кого переводят на реабилитацию в санатории", - пояснил сотрудник медиа-центра.