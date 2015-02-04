В Ужгороде из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ закрыли школы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре управления здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации.

Как говорится в сообщении, по данным главного управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Закарпатской области, в течение последних двух недель зафиксирована тенденция к росту количества заболевших ОРВИ в г. Ужгород. Темп прироста заболевших составил за последнюю неделю 58,5%, особенно среди детей до 17 лет - 88,5%.

По данным СЭС, за период с 22 по 29 января зарегистрировано 1320 обращений в медицинские заведения г. Ужгород по поводу острых респираторных вирусных инфекций. Показатель заболеваемости превысил эпидемический порог в 1,2 раза.

«Учитывая данные оперативного мониторинга, сложные погодные условия и динамический рост количества отсутствующих детей, которые заболели ОРВИ, 3 февраля на заседании рабочей группы Ужгородского горисполкома решено ввести в действие комплекс мероприятий на эпидемический период, утвержденный распоряжением городского головы от 20.10.2014 № 384, и приостановить учебный процесс в общеобразовательных и учебно-воспитательных комбинатах города», - добавили в пресс-центре.

Как также сообщили в пресс-центре, из-за заболеваемости приостановлен учебный процесс в школе и детсаду с. Шишливцы Ужгородского района.