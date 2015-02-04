Николаевская область готова принять более 1 тыс. «транзитных» переселенцев

Как сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Вадима Мерикова, в регионе планируется разместить эвакуированных жителей востока страны, которых после 3-5 дней пребывания будет отправлено в другие регионы, где для них создадут постоянные места для проживания.

Для вынужденных переселенцев в области будут созданы дополнительные места для проживания.

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«Сегодня мы рассматриваем ряд крупных помещений для того, чтобы в них смогли разместиться переселенцы, прибывающие в наш регион, это частично железнодорожный вокзал и областные пансионаты», - отметил Мериков.

Кроме того, в области инспектируют все недостроенные объекты. Такие проекты переданы на рассмотрение Кабинета министров. В дальнейшем планируется их финансирование и достройка.

«И их можно будет отдать под жилье вынужденным переселенцам и военнослужащим», - отметил Мериков.

Напомним, сейчас в Николаевской области проживает почти 8 тыс. вынужденных переселенцев из АР Крым, Донецкой и Луганской областей.