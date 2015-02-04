В Одессу доставлены 13 бойцов, раненых в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра. Военнослужащих доставили самолетом. Из 13 человек двое находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести, у большинства – ранения минно-взрывного характера. В числе раненых – один пограничник.

Военнослужащих на нескольких машинах скорой помощи транспортировали в Военно-медицинский клинический центр Южного региона и клинический госпиталь Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.