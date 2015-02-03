В Винницкой области ученики 1-4 классов будут продолжать питаться бесплатно

В Винницкой области ученики 1-4 классов продолжат получать питание бесплатно, несмотря на то, что в государственном бюджете на 2015 год эти средства не предусмотрены.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя - директора департамента образования и науки ОГА Игоря Ивасюка.

«И районы, и города нашей области прислушались к рекомендациям облгосадминистрации по поводу обеспечения полноценного питания для учеников начальной школы. За счет образовательной субвенции, которая дает возможность обеспечить такое питание, все без исключения ученики 1-4 классов будут питаться бесплатно, как это было и в предыдущие годы. Более того, по нескольким городам и районам области, в частности и в городе Винница, планируется увеличение расходов на указанные цели», - сказал Ивасюк.

Заместитель председателя облгосадминистрации также отметил, что есть договоренность и помогут в данном вопросе как фермерские хозяйства, так и крупные сельхозпредприятия области.

Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете на 2015 год не предусмотрено финансирование бесплатного питания детей 1-4 классов, как это было ранее. В этом году вопросы финансирования питания младших классов должны решать местные органы власти.