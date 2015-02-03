Николаевщина: 32--летняя женщина пыталась продать своего ребенка

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Николаевской области, правоохранителями Веселиновского райотдела была получена информация, что 32-летняя жительница района намерена продать своего новорожденного ребенка за 30 тыс. грн.

Милиционеры установили, что мать ребенка, скрывая свою беременность, не состояла на учете в больнице, рожала у себя дома.

"В семье это был уже пятый ребенок, четверо старших несовершеннолетних находятся в воспитательных учреждениях в связи с тем, что женщина была лишена родительских прав", - сообщили в ведомстве.

Находясь в очень трудном финансовом положении, злоумышленница решила «заработать» и продать новорожденного мальчика. О том, что женщина ищет покупателей узнали соседи и сообщили в милицию.

30 января правоохранителями совместно с работниками службы по делам детей РГА преступление было пресечено: женщина задержана, малыш передан в Веселиновскую центральную районную больницу для медицинского обследования.

Следственным отделением подразделения милиции начато уголовное производство по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство), санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Проводятся следственные действия. Относительно задержанной решается вопрос об избрании меры пресечения.