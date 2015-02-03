В Чернигове студенты организовали подпольную нарколабораторию

Об этом сообщили в секторе общественных связей УМВД в области, задержание преступной группы состоялось на прошлой неделе.

Информация о регулярных поставках на местный "черный рынок" качественного амфетамина поступила к сотрудникам Черниговского областного подразделения УБОП в середине 2014 года. Оперативники сделали вывод о функционировании хорошо законспирированной нарколаборатории.

В ходе расследования установлено, что четверо черниговских студентов создали преступную группу, в действиях которого усматриваются признаки организованности, и которая занималась изготовлением и сбытом особо опасного психотропного средства амфетамина.

Свою противозаконную деятельность злоумышленники хорошо конспирировали - обустраивали подпольные лаборатории в домах частного сектора Чернигова или пригородных дачных поселениях, которые снимали на короткий срок. Для изготовления наркотиков использовали ингредиенты, которые покупали в столице. Готовый товар сбывали среди молодежи, как в областном центре, так и в Киеве.

Оперативники управления по борьбе с организованной преступностью в Черниговской области на прошлой неделе одновременно задержали всех членов преступной группы.

В доме в пригороде Чернигова правоохранители выявили и изъяли три килограмма каннабиса, 20 граммов готового амфетамина, ингредиенты для изготовления еще около 500 граммов наркотика и оборудование для его приготовления. Всего изъято наркотиков и прекурсоров на сумму около 200 тыс. грн.

Задержанными оказались четверо жителей областного центра - студенты разных черниговских и киевских вузов в возрасте от 20 до 25 лет, один из которых имеет хорошие знания по химии. Именно он и руководил технологическим процессом изготовления наркотиков.

Еще один участник группы был осужден по ч. 1 ст. 307 УК (сбыт наркотиков), но суд определил ему условный срок наказания продолжительностью в 5 лет.

Все четверо арестованы.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 307 УК (сбыт наркотиков, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц), которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование.