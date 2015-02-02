Снят запрет на пользование водопроводной водой в Бортничах для питья

ПАО «АК «Киевводоканал»сообщает, что 1 февраля соответствующими службами принято решение о снятии запрета на пользование водопроводной водой в микрорайоне Бортничи для питьевых нужд, приготовления пищи, мытья посуды и купания.

Об этом сообщает пресс-служба водоканала.

"После проведенных профилактических мероприятий и подтверждения в течение длительного времени отсутствия отклонений в результатах анализов вода полностью отвечает всем требованиям и нормативам Государственных санитарных правил и норм", - заявляют в Киевводоканале.

Предприятие обращается к заведениям дошкольного образования и школам, которые были закрыты на период промывки и дезинфекции водопроводных сетей, с просьбой перед началом работы сливать воду из крана в течение 30 минут.

Кроме того, «Киевводоканал» просит жителей жилого массива Бортничи посодействовать работникам общества, которые совместно с представителями жилищно-эксплуатационной организации будут проводить работу по проверке показателей квартирных счетчиков для упорядочения ситуации с расчетами за услуги водоснабжения и водоотвода в январе 2015 года.

Как сообщал УНИАН, главный санитарный врач Киева Олег Рубан 13 января заявлял, что в водопровод микрорайона Бортничи попали канализационные стоки, из-за чего показатели воды на микробное число и бактерии кишечной палочки были выше нормы в 7-9 раз.

Первые пострадавшие с симптомами кишечной инфекции были зарегистрированы 4 января, но это были единичные случаи. Вспышка болезни началась 9 января, когда за один день было госпитализировано с одинаковыми симптомами сразу 6 жителей микрорайона Бортничи.

26 января в «Киевводоканале» заявили, что последние 5 суток питьевая вода в водопроводных сетях микрорайона Бортничи по бактериологическим и микробиологическим показателям полностью отвечает санитарным требованиям Украины, но они ожидают официальных подтверждений городской СЭС относительно соответствия всех показателей воды по последним пробам.

По данным СЭС, всего на 26 января, начиная с 1 января, за медицинской помощью из-за употребления загрязненной воды обратились 154 жителя Бортничей, из которых 121 ребенок и 33 взрослых.