На Днепропетровщине создается единый реестр детей, которые переехали из зоны АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

«Для детей с Донбасса и их родителей, которые по разным причинам просто не смогли покинуть зону боевых действий, это возможность не терять связь друг с другом. Чтобы получить сведения о ребенке родным необходимо будет обратиться в «Помощь Днепра» по телефонам (056) 770 88 30, 770 88 40 или (097) 923 47 91 и (067) 634 76 63 », - говорится в сообщении пресс-службы.

На этой неделе в область приехали уже более сотни маленьких переселенцев из Донетчины и Луганщины. В данный момент регистрацию уже начали проходить дети, которые переехали в Никополь.

После поселения в санатории и учебные заведения области, у детей-переселенцев принимают все имеющиеся документы и делают с них копии. В случае отсутствия удостоверения личности будет сделано фотографию с данными, которые назовет ребенок или кто-то из взрослых, прибывших вместе с ним.

Полный пакет документов администрации учреждений должны передать в центр помощи переселенцам «Помощь Днепра». Предоставленные сведения волонтеры будут проверять во время личных выездов на места. После этого информация будет внесена в единую базу центра, где у каждой группы детей будет отдельный регистрационный номер,отмечается в сообщении.

Собранные данные передадут также в Департамент социальной защиты населения облгосадминистрации.