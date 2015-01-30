Во Львове Квиташвили посетил городской роддом

16:40, 30 января 2015
Новости регионов
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А также посетил раненых из зоны АТО в военно-медицинском центре Западного региона

Министр ознакомился с работой городского клинического роддома №1 Львова / Фото: УНИАН

Сегодня во время пребывания во Львове с рабочей поездкой министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили посетил раненых из зоны проведения антитеррористической операции, которые находятся в военно-медицинском клиническом центре Западного региона.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, также министр ознакомился с работой городского клинического роддома №1 Львова и Львовского регионального лечебно-диагностического онкологического центра.

Отвечая на вопрос относительно увеличения зарплаты медикам, Квиташвили отметил, что “финансирование врачей по системе “койко-место” является нечестной, поскольку государство должно платить за услуги”.

Он добавил, что министерство не должно регулировать заработную плату медиков, а зарплата должна насчитываться в зависимости от количества предоставленных услуг.

Он также отметил, что нужно развивать сельскую медицину.

“Следует работать над тем, чтобы в село возвращались врачи”, - отметил Квиташвили.

Министр также подчеркнул, что медицинским учебным заведениям следует предоставить максимальную автономию, чтобы они должны были возможность зарабатывать собственные средства ,и тогда распределять их по своему усмотрению.

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