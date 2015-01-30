Волонтеры приглашают на субботник в Киевский военный госпиталь
Чтобы подготовить к ремонтным работам палаты, где проходят лечение военнослужащие из зоны АТО
Волонтеры Киевского военного госпиталя приглашают неравнодушных киевлян приобщиться к проведению субботника, чтобы подготовить к ремонтным работам палаты, где проходят лечение военнослужащие из зоны АТО. Мероприятие состоится 31 января, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Сейчас необходима помощь по демонтажу в помещении отделения интенсивной терапии, в котором будут лечиться пациенты, находящиеся в состоянии комы. Для выполнения таких работ нужны мужчины, желательно с инструментами (молотки, перфораторы, лопаты для погрузки мусора).
Волонтеры обеспечат помощников-добровольцев перчатками, халатами, очками, пакетами для мусора.
Сбор у КПП военного госпиталя со стороны Лабораторного переулка.
Зарегистрироваться можно по электронной почте: info@centr-dopomogy.org или по телефону (044) 455-84-00.