Волонтеры приглашают на субботник в Киевский военный госпиталь

Волонтеры Киевского военного госпиталя приглашают неравнодушных киевлян приобщиться к проведению субботника, чтобы подготовить к ремонтным работам палаты, где проходят лечение военнослужащие из зоны АТО. Мероприятие состоится 31 января, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Сейчас необходима помощь по демонтажу в помещении отделения интенсивной терапии, в котором будут лечиться пациенты, находящиеся в состоянии комы. Для выполнения таких работ нужны мужчины, желательно с инструментами (молотки, перфораторы, лопаты для погрузки мусора).

Волонтеры обеспечат помощников-добровольцев перчатками, халатами, очками, пакетами для мусора.

Сбор у КПП военного госпиталя со стороны Лабораторного переулка.

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