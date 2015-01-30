В школе Мукачево 9 детей отравились газом из баллончика

В Мукачево Закарпатской области в одной из общеобразовательных школ девять детей отравились газом из баллончика.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Закарпатской области, 29 января среди дня в инфекционное отделение Мукачевской областной детской клинической больницы были госпитализированы девять учеников 8-го класса местной школы с предварительным диагнозом: отравление веществом раздражающего действия.

Ученики жаловались на головную боль, головокружение, раздражение верхних дыхательных путей. Все симптомы отравления у детей проявились на перерыве.

В школу выехали сотрудники прокуратуры г. Мукачево, Мукачевской милиции, медики, работники санэпидемстанции и другие.

По данным ОСО УМВД в Закарпатской области, правоохранители, опросив учеников класса, выяснили, что во время перерыва в классной комнате было распылено неизвестное вещество из газового баллончика. Те школьники, которые на тот момент находились в данном помещении, отравились им. Распыляла газ из баллончика ученица этого же класса. Как выяснили сотрудники милиции, девушка взяла баллончик дома у старшего брата и носила его с собой якобы с целью самозащиты.

«Случай, который произошел в учебном заведении, произошел исключительно из-за детских шалостей», прокомментировал происшествие начальник сектора криминальной милиции по делам детей Мукачевского ГО УМВД Василий Соскида.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины, как к ребенку могло попасть опасное вещество.

По свидетельству врачей, дети находятся в удовлетворительном состоянии.

По данному факту продолжаются проверки.