В селе Южное Черниговской области вспышка вирусного гепатита А

В селе в Черниговской области зафиксирована вспышка вирусного гепатита А. об этом УНИАН сообщили в Управлении Госсанэпидемслужбы в области.

По состоянию на 29 января среди жителей с. Южное Ичнянского района зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А в быту – заболели 7 человек, из них 4 больных были выявлены при обследовании очага заболевания. Определены 180 контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение. В сельском детсаду введен карантин.

Продолжаются лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение распространения инфекции. Ситуация находится на контроле Главного управления Госсанэпидемслужбы Украины в Черниговской области.

Справка УНИАН. Гепатит А – острое инфекционное заболевание печени, вызванное вирусом гепатита. Чаще всего причиной заболевания является несоблюдение правил гигиены, поскольку вирус может распространяться через еду и воду. Даже в соленой воде он не погибает месяцами.