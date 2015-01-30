В Сумской области 57 студентов и педагогов сдали кровь для раненных бойцов

В Сумской области 57 студентов и педагогов Путивльского педагогического колледжа и Путивльского колледжа Сумского национального аграрного университета за день сдали больше 20 кг крови для бойцов, раненых в зоне АТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского областного совета, благотворительная акция по забору крови состоялась 28 января по инициативе студентов и при поддержке председателя Путивльского районного совета Евгения Южакова на базе коммунального учреждения «Путивльская центральная районная больница».

«По результатам акции медиками было заготовлено 20 кг 250 г крови, которую отправили в Сумской областной донорский Центр для исследования и дальнейшей переработки», - отметили в пресс-службе.

В соответствии с сообщением, препараты крови будут использоваться для лечения раненых военнослужащих, которые проходили службу в зоне АТО.

«Сегодня в стране – тяжелая ситуация, но мы видим, что настоящих патриотов у нас очень много. Такие мероприятия оказывают весомую психологическую поддержку украинским военным, которые защищают территориальную целостность Украины», - отметил председатель Путивльского райсовета Южаков.