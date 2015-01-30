Тернополь передал для медиков-волонтеров АТО два внедорожника

Тернопольский городской совет передал в зону АТО два ведорожника для бойцов Национальной гвардии и медиков-волонтеров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, на средства меценатов приобрели подержанные джипы Nissan Terrano и Nissan Patrol.

Эти автомобили загрузили медикаментами, продуктами и другими необходимым оборудованием.

«Мы передаем один джип для бойцов Нацгвардии, другой – для врача-хирурга из Тернополя Михаила Стасива, который уже полгода оказывает медицинскую помощь в зоне АТО. Машину для медиков специально переоборудовали в скорую помощь с капельницами и носилками, где предусмотрены места для санитара и врача. Фактически создали необходимые условия для оказания первой медицинской помощи бойцам», – отметил городской голова Сергей Надал во время передачи машин представителям «Автомайдана», которые доставят автомобили на восток страны.

Присутствующий на церемонии передачи автомобилей заместитель командира батальона Национальной гвардии Ярослав Хотилянец поблагодарил меценатов и тернопольчан за помощь бойцам, которые выполняют боевые задачи в зоне АТО.

«Эти автомобили очень нужны, как и любая помощь. Даже детские рисунки, поверьте, очень приветствуются нашими военными, мы их развешиваем в блиндажах», – отметил Хотилянец.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе мэрия отправила в зону АТО оборудование на 100 тыс. грн (бензиновые генераторы, пусковые механизмы для моторов, бензопилы, смазочные материалы).