В Киеве два врача требовали у инвалида 50 тыс. грн взятки
16:11, 29 января 2015Новости регионов
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От инвалида второй группы за предоставление ему бессрочной инвалидности
Требовали 50 тысяч гривен взятки от инвалида / Фото: УНИАН
В Киеве разоблачены председатель столичной травматологической медико-социальной экспертной комиссии и хирург «консультативно-диагностического центра», которые требовали 50 тысяч гривен взятки от инвалида второй группы за предоставление ему бессрочной инвалидности.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, досудебное следствие, которое находится на контроле прокуратуры города Киева, продолжается.
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