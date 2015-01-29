Планируют эвакуировать Попаснянский областной психоневрологический интернат

Сегодня запланировано проведение эвакуации на безопасные территории пациентов Коммунального учреждения "Попаснянский областной психоневрологический интернат" и продолжение восстановительных работ.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По состоянию на 29 января Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям во взаимодействии с местными органами власти во исполнение поручений Кабинета министров Украины принимаются безотлагательные меры для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных обстрелами террористами городов Донецкой и Луганской областей, и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения.

Так, в Донецкой области Штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации (который находится в городе Краматорске) осуществляется координация действий служб гражданской защиты по выполнению мероприятий по нормализации жизнедеятельности пострадавшего населения в городах Авдеевка и Дебальцево.

В то же время, в этих городах в связи с постоянными обстрелами террористов осложнено проведение комплекса аварийно-восстановительных работ в полном объеме, на данное время в городах отсутствует централизованное водо-, тепло- и электроснабжение.

В Авдеевке в течение 28 января обеспечено электроснабжение центральной городской больницы от передвижной электростанции. Продолжается раздача гуманитарной помощи населению. Доставлено 10 тонн бутилированной питьевой воды и 5 тысяч м кв. целлофановой пленки для накрытия разрушенных крыш и оконных и дверных проемов.

В городе Дебальцево обеспечено электроснабжение защитного сооружения и других объектов от 6 передвижных электростанций. В городе работает пункт питания для населения (2 полевых кухни). Осуществляется раздача гуманитарной помощи.

В городе Мариуполе продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Городским штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации организовано выполнение первоочередных мер, в частности:

- пиротехнической группой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проводится обследование объектов и местности на наличие взрывоопасных предметов, полностью обеспечена безопасность граждан в местах массового пребывания, на улицах и придомовых территориях, продолжаются работы по обследованию в труднодоступных местах;

- работниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжено предоставление помощи жителям в восстановлении домов (восстановление разбитых окон, ремонт крыш, ограждений, разбор разрушенных элементов домов и демонтаж опасных конструкций);

- группой верхолазов аварийно-спасательного отряда ГСЧС Украины при помощи альпинистского снаряжения продолжается демонтаж опасных нависающих конструкций на верхних этажах жилых домов;

- продолжается работа пунктов обогрева (2 палатки, 3 полевые кухни). К работе пунктов также привлечены волонтеры. Принимаются заявки от населения на разные виды помощи. За сутки в пункты обогрева обратилось 510 человек, которые получили горячий чай, еду, одеяла, теплые вещи, пленку, стекло и фанеру для восстановления поврежденных окон.

К проведению аварийно-спасательных работ привлечено 280 человек личного состава и 29 единиц техники, в том числе от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – 86 человек личного состава и 12 единиц техники.

Во исполнение поручения Кабинета министров Украины для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения городов Авдеевка, Дебальцево и Мариуполь Донецкой области Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям сформирован резерв: 49 электрогенераторов разной мощности; 150 печей обогрева; 15 полевых кухонь.

В городе Славянске находится резерв сил ГСЧС Украины в составе 50 человек и 10 единиц техники.

Относительно Луганской области, как отмечается в сообщении, 28 января в Станично-Луганском, Новоайдаровском и Попаснянском районах проведен комплекс аварийно-спасательных и восстановительных работ.

В Новоайдаровском районе пиротехники ГСЧС обследовали 0,5 гектара территории населенных пунктов Трехизбенка и Победа, уничтожено 6 взрывоопасных предметов.

Удалось возобновить электро-, газо- и водоснабжение города Счастье.

В Попаснянском районе подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проведен разбор разрушенного в результате артиллерийского обстрела жилого дома по адресу город Попасная, улица Павлова, 43, из-под завалов извлечены 3 раненых и тело погибшего человека.

Ведутся работы по возобновлению газоснабжения города Попасная.