Вынужденные переселенцы в Киеве полностью обеспечены медобслуживанием

Вынужденные переселенцы с аннексированной территории Крыма и из восточных регионов Украины обращаются за медицинской помощью в столичные заведения здравоохранения и получают ее безотказно, на уровне с киевлянами. Об этом сообщили в профильном Департаменте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, с начала 2014 года почти 10 тысяч взрослых и детей из семей переселенцев получили стационарную помощь в больницах, а около 17 тысяч – в амбулаториях и центрах первичной медико-санитарной помощи.

По словам директора Департамента здравоохранения Михаила Ригана, столичные власти прилагают максимум усилий, чтобы переселенцы с временно оккупированных территорий чувствовали себя комфортно, имели качественное и эффективное медицинское обслуживание.

«На особом контроле наших врачей – здоровье детей и беременных женщин, – сказал Риган. – Сегодня на учете в столичных заведениях здравоохранения находится около 9 тысяч детей из семей вынужденных переселенцев. Женщины же, которые ожидают рождения ребенка, в обязательном порядке посещают женские консультации по месту жительства и рожают в столичных роддомах абсолютно бесплатно. В 2014 году в Киеве в семьях из Крыма и восточных областей родились 263 малыша. Все они выписаны из роддомов под дальнейшее наблюдение районных педиатров и семейных врачей».

В течение 2014 года Департамент здравоохранения совместно с ОО «Сердце нации» организовал и провел бесплатные медицинские обследования непосредственно по месту компактного проживания вынужденных переселенцев. Во время таких осмотров все желающие имели возможность получить профессиональную консультацию семейного врача, врача-терапевта, кардиолога, эндокринолога, отоларинголога, а также пройти ряд необходимых диагностических процедур.

Кроме этого, по возможности в столичных санаториях, где временно проживают переселенцы, организована работа медицинских пунктов. В некоторых из них на должности медиков трудоустроены специалисты из числа самих переселенцев, которые там проживают.

«Мы понимаем и физическое, и эмоциональное состояние людей, которые переезжают в столицу из Крыма и с востока страны. Департамент работает и будет работать и в дальнейшем над вопросом предоставления им качественной медицинской помощи. Для меня лично очень важно сделать максимум для здоровья тех, кто был вынужден покинуть дома, спасая свои семьи от реальной опасности», – отметил Риган.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

21 января с.г. во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман заявил, что в соответствии с данными, полученными от украинских властей, количество внутренних переселенцев в Украине возросло до 850 тыс. человек, еще более 600 тыс. переселились в соседние страны.

По данным ООН, по состоянию на 27 января 2015 г. количество погибших на востоке Украины в результате российской агрессии возросло до 5 тыс. 187 человек, еще 11 515 получили ранения.