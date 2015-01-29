Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидемического порога на 48,5%, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили в Главном управлении Госсанэпидслужбы в г. Киеве, с 19 до 25 января гриппом и ОРВИ в столице заболело 16 017 человек, из них 9299 (58%) – дети в возрасте до 17 лет. Показатель на 10 тысяч населения составил 56,9, что ниже эпидемического порога этой недели (эпидпорог 110,5) на 48,5%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась на 2% за счет заболеваемости как среди детского, так и среди взрослого населения.

В целом эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве отвечает среднегодовому уровню для соответствующего времени года.

В течение отчетной недели больше всего болели гриппом и ОРВИ дети в возрасте до 4 лет, их количество в возрастном распределении составляет 50,5%. За это время госпитализировано 38 человек, из них 29 (76,3%) составляют дети до 17 лет.

За 4 недели летальных случаев среди больных гриппом в столице не зарегистрировано.