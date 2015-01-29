В школах Чернигова ученики 1-4-х классов будут питаться бесплатно

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение одобрено сегодня на очередном заседании исполнительного комитета Черниговского горсовета.

Согласно документу, питание за средства городского бюджета в школах и детских садах будут получать дети-сироты, дети-инвалиды, дети, лишенные родительской опеки, дети из малообеспеченных семей, а также ученики 1-4-х классов.

Кроме того, исполнительный комитет пересмотрел стоимость детского питания в дошкольных и общеобразовательных заведениях.

По словам начальника управления образования Владимира Куприяненко, в последний раз цены на завтраки и обеды в школах и детсадах пересматривались в 2011 году.

"Чтобы соблюдать физиологические нормы питания, необходимо пересмотреть стоимость", - объяснило должностное лицо.

По его словам, повышение составит 25-30%.

С 1 февраля стоимость завтраков в школах для учеников 1-4-х классов будет составлять 6 грн, обед для школьников в группе продленного дня – 9 грн.

В дошкольных учебных заведениях в ясельных группах стоимость питания в день будет составлять 14 грн, в детсадовских группах – 15 грн, а в группах с круглосуточным пребыванием – 18,75 грн. Согласно решению исполкома, стоимость питания детей на время оздоровительной кампании будет увеличиваться на 10%.

По информации заместителя городского головы – начальника управления финансов горсовета Виктора Быстрова, в проекте городского бюджета на 2015 год, который должен рассматриваться на сессии горсовета 30 января, на питание детей в дошкольных и общеобразовательных заведениях предусмотрено 18,9 млн грн, что на 3% больше, чем в 2014 году.

Для обеспечения внесенных изменений в стоимость питания школьников и дошкольников город должен дополнительно направить еще 9,7 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете на 2015 год не предусмотрено финансирование бесплатного питания детей 1-4-х классов, как это было ранее. В этом году вопросы финансирования питания младших школьников должны решать местные органы власти. В киевских школах 19 января отменили бесплатное питание для школьников младших классов с третьей четверти нынешнего учебного года. Но 28 января глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам финансов и социально-экономического развития города Андрей Странников заявил, что Киевсовет изыскал 110 млн грн на эти потребности, и бесплатное питание учеников младших классов будет возвращено.