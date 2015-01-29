В Хмельницкой области 17 школьников отравились неизвестным веществом

Сегодня в поселке Летичев Хмельницкой области госпитализировали 17 школьников с отравлением неизвестным веществом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 12.44 спасателям поступило сообщение о том, что в лечебные учреждения начали поступать ученики 6-11 классов общеобразовательной школы №1 пгт Летичев с симптомами отравления (кашель, рвота).

По состоянию на 15:45 госпитализированы 17 детей, 3 из которых направлены в реанимационное отделение, информировали в ГСЧС.

«На место происшествия прибыли спасатели, которые обнаружили в туалете на 3-ем этаже учебного заведения полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом кремового цвета. Безотлагательно была организована эвакуация детей из школы», - говорится в сообщении.

На место вызова безотлагательно прибыла химико-радиологическая лаборатория аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Хмельницкой области. Сотрудники с помощью специальных приборов проводят работы по идентификации неизвестного вещества.