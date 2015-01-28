В Киеве вернули бесплатное питание для учеников 1-4-х классов

В общеобразовательные школы Киева вернули бесплатное питание для учеников 1-4-х классов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге перед заседанием сессии Киевсовета, на котором будет утвержден бюджет столицы на текущий год, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам финансов и социально-экономического развития города Андрей Странников.

“Детское питание возвращается в 1-4-е классы общеобразовательных школ. Мы изыскали 110 млн грн на эти потребности”, - сообщил Странников, говоря о проекте бюджета.

По его словам, доходная часть бюджета пополнится за счет отчислений от сборов за содержание МАФов, от парковочных сборов и от размещения рекламы. Эти средства будут направлены как на обеспечение питания младших школьников, так и на финансирование детско-юношеских спортивных школ города, которые раньше финансировались за счет средств государственного бюджета, а теперь это возложено на городской бюджет.

Как сообщал УНИАН, в киевских школах отменили бесплатное питание для школьников младших классов с третьей четверти нынешнего учебного года. В то же время, в КГГА заверили, что ученики льготных категорий 1-11-х классов будут обеспечены бесплатным питанием. Как заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, согласно распоряжению городского головы, бесплатное питание будет предоставляться ученикам 1-11-х классов из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей из малообеспеченных семей, а также детей с особыми образовательными потребностями, которые учатся в специальных и инклюзивных классах общеобразовательных учебных заведений.