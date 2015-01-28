Власти Киева призывают жителей города стать донорами

Департамент здравоохранения Киева призывает киевлян проявить инициативу и стать донорами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, сдать кровь для тех, кто в ней нуждается, желающие могут в Киевском городском центре крови по ул. М. Берлинского, 12.

Врачи отмечают, что донорская кровь способна помочь в том числе раненным во время АТО украинским бойцам, которые находятся на лечении в столичных больницах.

Забор крови предполагает прохождение донором анкетирования, предтестового консультирования, клинического обследования и осмотр врача-терапевта. Недопущенными к донации могут быть граждане, у которых во время предварительной диагностики выявлены абсолютные противопоказания, в частности инфекционные и паразитарные заболевания, а также соматические болезни.

Готовясь к сдаче крови, медики рекомендуют соблюдать определенные правила:

- накануне кроводачи не употреблять жирную пищу (масло, сало, жирные мясо и рыбу, молоко, сметану, яйца, мороженое). В эти дни можно употреблять нежирные отварные мясо и рыбу, каши, картофель, отварные и сырые овощи и фрукты, соки, компот, ржаной и несдобный хлеб; в день сдачи крови необходимо съесть легкий завтрак: чай или сок, печенье, белый хлеб;

- за 48 часов до сдачи крови не употреблять никаких алкогольных напитков, не курить сигарет.

Прием доноров осуществляется в Киевском городском центре крови с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 на основании документа, удостоверяющего личность и место регистрации (паспорт). Подробную информацию можно получить по телефонам: 440-60-11 (регистратура), 440-91-81 (зав. отдела комплектования донорских кадров).