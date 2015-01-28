Одесский медуниверситет открыл спецкурсы по переподготовке врачей для работы в АТО

Одесский национальный медицинский университет открыл спецкурсы по переподготовке врачей для работы в зоне проведения антитеррористической операции.

Как передает корерспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил ректор вуза, вице-президент НАМН Украины, академик Валерий Запорожан.

По его словам, 2-недельный спецкурс проводится на базе вузовских кафедр - военно-полевой хирургии и симуляционной медицины. Запорожан пояснил, что гибридная война, которая сейчас идет на востоке страны, показала несостоятельность существующей военно-медицинской доктрины Украины, ее несоответствие нынешним вызовам.

«В прошлые войны, в основном, имели место пулевые ранения, а сейчас - большинство солдат получают осколочные ранения. Раньше было разграничение: передовая, тыл, сейчас все по-другому… Все динамично меняется. Страдают и медики, и местные жители. Необходимо менять не только логистику, а и тактику военно-медицинской помощи», - акцентировал академик. Он пояснил, что выезжал вместе с сотрудниками вуза и Военно-медицинского клинического центра Южного региона (Одесса) в зону АТО, где на практике изучалась специфика ранений. По словам Запорожана, специалисты пришли к выводу, что многие украинские бойцы погибают от болевого шока и кровопотери.

«Наша учебная программа разработана так, чтобы слушатели в кратчайшие сроки получили необходимые навыки оказания помощи в зоне боевых действий. В дальнейшем они смогут быть также инструкторами – обучать бойцов в зоне АТО самопомощи и взаимопомощи», - сказал ректор. Он добавил, что большое значение имеет психологическая подготовка, так как бойцы при ранении или при виде ран боевых товарищей теряют самообладание.

По словам Запорожана, сейчас также ведется подготовка учебника по военно-полевой хирургии, который выйдет в свет в ближайший месяц. Предыдущие власти ликвидировали все военные медицинские кафедры в университетах. Раньше студенты изучали военную медицину и проходили сборы, затем получали воинское звание и в случае мобилизации призывались бы как военные врачи. Однако, с закрытием военных кафедр, как пояснил Запорожан, выпускников призывают в армию как обычных солдат.

«Но медин сохранил связи с армией благодаря расположенному в городе военно-медицинскому центру, с которым сотрудничают несколько кафедр вуза. Поэтому университетские врачи лечат раненых бойцов вместе с военными», - рассказал ректор, добавив, что университет обратился в Минобороны с просьбой вернуть военную кафедру.