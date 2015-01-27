Закарпатье примет детей из Донбасса на реабилитацию

Закарпатская область готова помочь в восстановлении Мариуполя, а также принять детей из Донецкой области на реабилитацию.

Как сообщили сегодня корреспонденту УНИАН в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации, договоренности о помощи и реабилитации детей были достигнуты 26 января в ходе общения председателя Закарпатской ОГА Василия Губаля с представителями правительства и властей пострадавших от действий агрессора областей.

«Область поможет в восстановлении Мариуполя. Речь идет о строительных материалах – готовятся свыше тысячи листов шифера и 1200 рулонов рубероида. Камион (грузовой автомобиль - УНИАН) отправится в ближайшие дни», - уточнили в пресс-службе.

Также Закарпатская область готова принимать детей с востока. По данным пресс-службы, уже есть договоренность о пребывании в регионе маленьких жителей Донбасса – из зоны боевых действий. Закарпатская область должна помочь в их оздоровлении и психологической реабилитации, обеспечить переезд, сопровождение, проживание, питание и интересную программу.

«Пребывание в Закарпатье должно помочь маленьким украинцам, которые увидели и ощутили на себе войну, прийти в себя. Верим, что посещение нашего гостеприимного края прибавят тепла в жизнь этих детей», - цитирует пресс-служба слова Губаля.

Количество детей, которых готово принять Закарпатье, пока не уточняется.

По информации Регионального штаба по вопросам, связанным с социальным обеспечением граждан Украины, которые переселяются с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции, в Закарпатскую область по состоянию на 15 января переехали 3,164 тыс. граждан.