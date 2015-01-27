Минздрав передал больницам Мариуполя медикаментов на 250 тыс. грн

Министерство здравоохранения Украины передало больницам Мариуполя медикаментов на сумму около 250 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

"Специалисты Минздрава Украины совместно с медиками Мариуполя проанализировали потребность больниц в медицинских изделиях. Сейчас медицинские средства на общую сумму около 250 тыс. грн, в составе которых - обезболивающие и кровоостанавливающие препараты, перевязочные материалы, инфузионные растворы, изделия медицинского назначения - уже доставлены в лечебные учреждения Мариуполя", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела террористами восточных жилых кварталов Мариуполя утром 24 января погибло 30 человек, более 100 были ранены.