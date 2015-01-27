Водопроводная вода в Бортничах соответствует санитарным требованиям

В ПАО «Киевводоканал» утверждают, что последние 5 суток питьевая вода в водопроводных сетях микрорайона Бортничи по бактериологическим и микробиологическим показателям полностью соответствует санитарным требованиям Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге генеральный директор «Киевводоканала» Андрей Билык.

«Данная ситуация уже позволяет утверждать, что на протяжении последних 5 суток по бактериологическим и микробиологическим показателям вода полностью соответствует требованиям санитарного законодательства Украины. Также проведены гидравлические испытания распределительных сетей в субботу, 24 января. И мы ожидаем решения санитарного надзора относительно признания воды, которая подается в многоэтажную застройку Бортничей, пригодной для потребления и приготовления пищи», - сказал он.

По информации Билыка, в Бортничах осуществлен ряд мероприятий по очистке и обеззараживанию системы водоснабжения, а также мобильным оборудованием очищена вода в артезианских скважинах.

«С 19 января внедрен мобильный комплекс по обеззараживанию питьевой воды, которая добывается из действующих артезианских скважин, перед подачей ее потребителю. На сегодняшний день весь объем воды питьевой, который подается потребителям, проходит обеззараживание с помощью соединений гипохлорида натрия», - сообщил Билык.

Он также проинформировал, что заражение воды, которое привело к заболеванию более 150 жителей микрорайона, произошло из-за несанкционированного подсоединения трубы фекальных стоков к городской канализации в месте рядом со скважиной №50, из которой вода подается в водопроводную сеть. На праздники там произошла утечка неочищенных стоков, которые попали в скважину, уже откуда вода пошла в квартиры жителей Бортничей.

«Вместе с районной администрацией мы произвели инвентаризацию самовольных подключений к ливневой и фекальной канализации, выданы соответствующие предписания жителям частного сектора относительно ликвидации этих подключений. Постоянно ежедневно совместно с органами санэпиднадзора проводится отбор проб для анализа по бактериологическим, химическим и вирусологическим показателям. Выполняется требование СЭС относительно приведения зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствие с нормативными требованиями», - отметил Билык.

По словам присутствующего на брифинге главного санитарного врача Киева Олега Рубана, в данное время пробы воды демонстрируют некоторые отклонения по таким показателям, как мутность, содержание аммиака и цветность. Поэтому он не советует пока использовать эту воду для приготовления пищи, а дождаться результатов исследований, которые подтвердят полное соответствие воды санитарным требованиям уже без малейших отклонений.

Рубан заверил, что после всех принятых мер вода в микрорайоне будет лучшей в Киеве.

Участники пресс-конференции также в который раз подчеркивали, что водопроводная сеть Бортничей не связана с общей водопроводной сетью столицы.

Рубан также сообщил, что всего на сегодняшний день, начиная с 1 января, за медицинской помощью обратились 154 жителя Бортничей, в частности 121 ребенок и 33 взрослых.

На сегодняшний день ни один ребенок на стационарном лечении уже не находится, заверил он, вместе с тем, в Александровской больнице завершают курс лечения 5 взрослых.

Как сообщил Рубан, жителям микрорайона в качестве профилактики предложено пройти бесплатную специальную вакцинацию от заболевания гепатитом А. В то же время он заверил, что ни одного случая заболевания этой формой гепатита среди населения Бортничей не зарегистрировано. По его объяснению, в случае вспышки такой болезни, как острая кишечная инфекция, во всех цивилизованных странах рекомендуется пройти специальную прививку для профилактики.