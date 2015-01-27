Власти Киева разрабатывают специальные льготы для многодетных семей при уплате налога на недвижимое имущество с новыми нормативами и ищут оптимальное решение в целом для киевлян относительно процентной ставки и площади вне границ налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на заседании круглого стола на тему «Местные налоги и сборы. Проблемы и перспективы», на которое были приглашены руководители профильных подразделений КГГА, депутаты Киевсовета, представители Ассоциации городов Украины, эксперты.

Как сказал первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов, городская власть изучает и нарабатывает разные варианты реализации новой законодательной нормы относительно местного налога на недвижимое имущество (отличающегося от земельного участка).

«В своем законопроекте мы предлагаем, если в семье три ребенка и больше, то на каждого ребенка 20 кв. м учитывать необлагаемыми. То есть, если многодетная семья, то мы ей таким образом компенсируем расходы налогообложения», - сообщил Никонов.

В свою очередь, директор Департамента финансов КГГА Владимир Репик отметил, что ставка 2% к размеру минимальной зарплаты за 1 кв. м базы налогообложения «не является истиной в последней инстанции», это является предметом диалога.

«… можно или поднимать необлагаемый налогом минимум – не 60, а 80 кв. м, то есть специально Киев примет, что 80 кв. м - это не роскошная квартира, а стандартная и не облагается налогом, или рассматривать ставку. И в этой комбинаторике – ставка и метры квадратные – мы должны найти оптимальные решения», - отметил Репик.

Он отметил важность базы данных недвижимости. «Потому что чем более широкая база данных недвижимости, тем больше у органов местного самоуправления возможностей уменьшить ставку», - объяснил Репик.

По информации Департамента финансов, в Киеве инвентаризации требуют 82% площадей недвижимого имущества, и поэтому непонятно, как четко это облагать налогом.

По словам Никонова, учитывая состояние экономики и уровень жизни киевлян, городская власть «все же не будет принимать максимальную ставку». «А примем ставку 1%, и это будет как компромисс между здравым смыслом, логикой и желанием наполнить бюджет, учитывая доходы людей на это время», - сказал он.

В то же время заместитель директора Департамента финансов КГГА Александр Корень в интервью УНИАН отметил, что киевляне в 2015 году будут платить местный налог на недвижимое имущество - квартиры и собственные дома - по старой схеме налогообложения, которая была введена в апреле 2014 года.

По его словам, предусматривается, что новая схема налогообложения в Киеве будет введена с 2016 года.

“В 2014 году действовала для физических лиц, для граждан норма с 1 апреля, по которой необлагаемая налогом площадь была 120 кв. м для квартиры и 250 кв. м для домов. И это для жилой площади. С 1 апреля была введена норма относительно общей площади, но те же исключения: минус 120 кв. м для квартиры и минус 250 кв. м для дома. И люди будут платить в 2015 году за 2014 год в соответствии с теми решениями”, - сказал Корень.

То есть, объяснил он, если человек имеет квартиру площадью 140 кв. м, то отнимается 120, и таким образом необходимо оплатить налог за 20 кв. м.

“Если квартира меньше 120 кв. м, то гражданин налог не платит”, - подчеркнул представитель Департамента финансов КГГА.

“А новая схема (с нормой необлагаемой площади 60 кв. м для квартиры и 120 кв. м для дома - УНИАН) будет действовать с 1 января 2016 года”, - отметил Корень. По его словам, при уплате налога за 2014 год будут учтены нежилые площади.

“Предварительно мы планируем получить в бюджет города в этом году 50 млн грн поступлений от налога на недвижимость. Это и от физических, и от юридических лиц”, - сказал он.

По данным КГГА, в 2014 году Киев получил 11,8 млн грн от отмеченного налога на недвижимое имущество.

Как сообщал УНИАН, прогнозная сумма налога на имущество (включаются: налог на недвижимое имущество, отличающийся от земельного участка; транспортный налог и плата за землю) составляет 2 522 000,0 тыс. грн, что составляет 20,2% поступлений в общий фонд бюджета Киева на 2015 год и 65,3% объема местных налогов и собраний.

Проект бюджета столицы Киевсовет принял к рассмотрению 23 января, а 28 января планируется его утверждение.

С 1 января 2015 года вступил в силу закон об изменениях в Налоговый кодекс, согласно которым вводится налог на недвижимость (в размере от 0% до 2%) с квартир площадью более 60 кв. м и домов более 120 кв. м. Но окончательные условия, по которым граждане должны платить этот налог, определяет местная власть.