В Житомирской области медосмотр в рамках мобилизации прошли более 2 тыс. человек

В Житомирской области медицинский осмотр в рамках мобилизации прошли более 2 тыс. человек, из которых по состоянию здоровья подходят только 28%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, об этом сегодня на совещании сообщил военный комиссар Николай Залесский.

По его словам, по состоянию на 26 января мобилизационные распоряжения вручены всем офицерам запаса, а также сержантам и солдатам запаса, которых планируют призвать во время первого этапа четвертой волны мобилизации.

Залесский добавил, что извещено на 100% больше военнообязанных, чем определено планом, поскольку медосмотр проходят не все.

По словам военного комиссара, 30% от общего количества мобилизованных на Житомирщине составят офицеры.

Он отметил, что еще во время первой очереди мобилизации в 2014 году мобилизационные ресурсы из сельской местности районов Житомирщины были практически использованы.

При этом Залесский отметил низкий уровень мобилизации в Радомышле и Радомышльском районе за предыдущие три очереди.

В то же время, ситуация с мобилизацией автотранспорта, необходимого для первого этапа четвертой волны мобилизации, в области лучше.

«Уже проведен мониторинг более 50% единиц», - сказал Залесский.

По информации областного военкомата, руководители житомирских предприятий и хозяйств уже получили соответствующие наряды. Теперь они должны доставить исправную технику в районные комиссариаты. Всего во время четвертой волны из области мобилизуют более 100 единиц автотехники.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области во время первого этапа четвертой волны мобилизации, которая стартовала 20 января, в ВСУ планируют призвать около 2 тыс. жителей области. Военнообязанных сначала направлять в учебные центры, где они пройдут подготовку в течение 25-30 суток по специальностям. А после формирования подразделений, которые будут обеспечивать техникой и вооружением, направлять в определенные места проведения антитеррористической операции.