В больницах находятся 80 человек, которые пострадали в результате обстрела Мариуполя

На сегодняшний день на лечении в стационарах больниц в состоянии разной степени тяжести остаются 80 человек, в том числе 7 детей, которые пострадали в субботу в результате обстрела Мариуполя.

Об этом сообщается на сайте Донецкой ОГА.

«Пострадавшие обеспечены всем необходимым лечением», - говорится в сообщении.

На сайте также говорится, что, по уточненным данным, в результате обстрела жилых кварталов Мариуполя в субботу утром со стороны территории, временно оккупированной так называемой «ДНР», на месте погибли 23 человека. В больнице скончались еще 7 человек. Таким образом, общее количество погибших 30 человек, в том числе двое детей.

Как сообщал УНИАН, 24 января боевики обстреляли восточные жилые кварталы Мариуполя. Погибли 30 человек, более 100 были ранены.