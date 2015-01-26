В Мариуполь доставлено гуманитарных лекарств на 250 тыс. грн, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В сообщении отмечается, что в соответствии с поручением премьер-министра Украины Арсения Яценюка по безотлагательному обеспечению медицинских учреждений Донецкой и Луганской областей специалисты Министерства здравоохранения Украины совместно с медиками Мариуполя проанализировали потребность городских учреждений здравоохранения в лекарствах и медицинских изделиях. Потребность больниц в соответствующих лекарствах была удовлетворена в течение нескольких суток за счет гуманитарной помощи от украинских фармацевтических производителей.

Гуманитарный груз на общую сумму в почти 250 тыс. грн, в составе которого - обезболивающие и кровоостанавливающие препараты, перевязочные материалы, инфузионные растворы, изделия медицинского назначения и другое - уже поставлен в лечебные учреждения Мариуполя для оказания необходимой медицинской помощи пациентам города.

Как сообщал УНИАН, 24 января в результате обстрела террористами жилых кварталов на востоке Мариуполя погибло 30 мирных жителей.

Госпитализированы 105 пострадавших при обстреле человек, из них 12 находятся в тяжелом состоянии.