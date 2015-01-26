Информация о выдаче гуманитарной помощи от Штаба Ахметова на сегодня

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 26 января, в связи с обстрелами НЕ был открыт и не работает пункт выдачи помощи от Штаба в Петровском районе Донецка.

Ночью вблизи пункта осуществлялись обстрелы, поэтому Штабом было принято решение не подвергать волонтеров опасности и на сегодня приостановить работу этого пункта.

Часть других пукнтов выдачи помощи от Гуманитарного штаба Рината Ахметова работают. В частности, на стадионе «Донбасс Арена» в обычном режиме будут выдаваться детские наборы и инсулин.

Помимо этого, в Донецке сегодня работают следующие пункты выдачи:

· в Ворошиловском районе

· в Киевском районе

· в Калининском районе

· в Буденовском районе

· в Пролетарском районе

· в Ленинском районе

· в микрорайоне «Текстильщик»

· в Кировском районе

· в Куйбышевском районе

· на ледовой арене «Дружба»

Также пункты выдачи гуманитарной помощи Штаба Ахметова работают в таких близлежащих к Донецку городах:

· Макеевка

· Енакиево

· Шахтерск

· Харцызск

· Иловайск

· Зугрэс

· Моспино

В связи с сохранением сложной ситуации, сегодня в Донецке не работает пункт выдачи в микрорайоне «Октябрьский» (помощь можно получить в Куйбышевском пункте выдачи на базе ДК "Куйбышева").

26 января закрыты 2 пункта в Донецкой области – в Горловке и Ясиноватой.