Информация о выдаче гуманитарной помощи от Штаба Ахметова на сегодня
26 января закрыты 2 пункта в Донецкой области – в Горловке и Ясиноватой
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 26 января, в связи с обстрелами НЕ был открыт и не работает пункт выдачи помощи от Штаба в Петровском районе Донецка.
Ночью вблизи пункта осуществлялись обстрелы, поэтому Штабом было принято решение не подвергать волонтеров опасности и на сегодня приостановить работу этого пункта.
Часть других пукнтов выдачи помощи от Гуманитарного штаба Рината Ахметова работают. В частности, на стадионе «Донбасс Арена» в обычном режиме будут выдаваться детские наборы и инсулин.
Помимо этого, в Донецке сегодня работают следующие пункты выдачи:
· в Ворошиловском районе
· в Киевском районе
· в Калининском районе
· в Буденовском районе
· в Пролетарском районе
· в Ленинском районе
· в микрорайоне «Текстильщик»
· в Кировском районе
· в Куйбышевском районе
· на ледовой арене «Дружба»
Также пункты выдачи гуманитарной помощи Штаба Ахметова работают в таких близлежащих к Донецку городах:
· Макеевка
· Енакиево
· Шахтерск
· Харцызск
· Иловайск
· Зугрэс
· Моспино
В связи с сохранением сложной ситуации, сегодня в Донецке не работает пункт выдачи в микрорайоне «Октябрьский» (помощь можно получить в Куйбышевском пункте выдачи на базе ДК "Куйбышева").
26 января закрыты 2 пункта в Донецкой области – в Горловке и Ясиноватой.