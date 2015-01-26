Информация о выдаче гуманитарной помощи от Штаба Ахметова на сегодня

14:33, 26 января 2015
Новости регионов
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26 января закрыты 2 пункта в Донецкой области – в Горловке и Ясиноватой

В обычном режиме выдаются детские наборы и инсулин / Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 26 января, в связи с обстрелами НЕ был открыт и не работает пункт выдачи помощи от Штаба в Петровском районе Донецка.

Ночью вблизи пункта осуществлялись обстрелы, поэтому Штабом было принято решение не подвергать волонтеров опасности и на сегодня приостановить работу этого пункта.

Часть других пукнтов выдачи помощи от Гуманитарного штаба Рината Ахметова работают. В частности, на стадионе «Донбасс Арена» в обычном режиме будут выдаваться детские наборы и инсулин.

Помимо этого, в Донецке сегодня работают следующие пункты выдачи:

·         в Ворошиловском районе

·         в Киевском районе

·         в Калининском районе

·         в Буденовском районе

·         в Пролетарском районе

·         в Ленинском районе

·         в микрорайоне «Текстильщик»

·         в Кировском районе

·         в Куйбышевском районе

·         на ледовой арене «Дружба»

Также пункты выдачи гуманитарной помощи Штаба Ахметова работают в таких близлежащих к Донецку городах:

·         Макеевка

·         Енакиево

·         Шахтерск

·         Харцызск

·         Иловайск

·         Зугрэс

·         Моспино

В связи с сохранением сложной ситуации, сегодня в Донецке не работает пункт выдачи в микрорайоне «Октябрьский» (помощь можно получить в Куйбышевском пункте выдачи на базе ДК "Куйбышева").

26 января закрыты 2 пункта в Донецкой области – в Горловке и Ясиноватой.

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