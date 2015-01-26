Адресная помощь пострадавшим во время обстрелов в Донецке и Мариуполе

14:08, 26 января 2015
Новости регионов
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На пресс-брифинге представят оперативную информацию о детях, пострадавших во время обстрелов в Донецке, а также  ситуацию с ранеными в Мариуполе

Римма Филь, Штаб Ахметова / Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, завтра, 27 января, 13:00-14:00, в ИА «Українські новини» состоится пресс-брифинг Штаба. В ходе мероприятия координатор штаба Римма Филь представит оперативную информацию о детях, пострадавших во время обстрелов в Донецке, а также  ситуацию с ранеными в Мариуполе. Кроме этого, будет представлена информация об отправке гуманитарных рейсов на Донбасс. 

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