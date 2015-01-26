Адресная помощь пострадавшим во время обстрелов в Донецке и Мариуполе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, завтра, 27 января, 13:00-14:00, в ИА «Українські новини» состоится пресс-брифинг Штаба. В ходе мероприятия координатор штаба Римма Филь представит оперативную информацию о детях, пострадавших во время обстрелов в Донецке, а также ситуацию с ранеными в Мариуполе. Кроме этого, будет представлена информация об отправке гуманитарных рейсов на Донбасс.

Аккредитация журналистов по телефонам: (044) 494 31 65, пресс-центр

Адрес: ул. Эспланадная, 20.

При Штабе работает горячая линия - единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua.

Звонки на номер 0 800 50 9001 бесплатны со всех телефонов. Горячая линия работает круглосуточно.