Адресная помощь пострадавшим во время обстрелов в Донецке и Мариуполе
На пресс-брифинге представят оперативную информацию о детях, пострадавших во время обстрелов в Донецке, а также ситуацию с ранеными в Мариуполе
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, завтра, 27 января, 13:00-14:00, в ИА «Українські новини» состоится пресс-брифинг Штаба. В ходе мероприятия координатор штаба Римма Филь представит оперативную информацию о детях, пострадавших во время обстрелов в Донецке, а также ситуацию с ранеными в Мариуполе. Кроме этого, будет представлена информация об отправке гуманитарных рейсов на Донбасс.
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