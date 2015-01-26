Днепропетровская областная больница оказала помощь более чем 900 раненным бойцам

С начала проведения антитеррористической операции медики Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова оказали помощь более чем 900 раненным бойцам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, об этом проинформировал главный врач медзаведения Сергей Рыженко во время пребывания в больнице министра здравоохранения Украины Александра Квиташвили.

По словам Рыженко, в настоящее время в заведении на лечении находится более 100 пациентов из числа военнослужащих и гражданских, которые были ранены или травмированы в зоне проведения антитеррористической операции. Все они, благодаря поддержке государства, местной власти и волонтеров, обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами для стационарного лечения и реабилитации. Персонал больницы наладил тесное сотрудничество с военными медиками, областным департаментом здравоохранения, службой экстренной медицинской помощи.

«Я знаю, что фактически основной базой для лечения пострадавших от военных действий террористов на востоке Украины стала больница Мечникова. Я горжусь самоотверженностью и профессиональностью медиков заведения, которые сумели в сверхсложных условиях наладить четкую координацию всех медицинских служб по логистике и лечению пострадавших. Я уверен, что умение принимать быстрые и эффективные решения пригодятся днепропетровским медикам и в реформировании медицины», - сказал Квиташвили.