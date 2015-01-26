В Одессе спасатели сняли с дрейфующей льдины мужчину с 3-х летним ребенком.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Одесского горсовета, 22 января на пляже «Ланжерон» спасатели коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета» спасли с дрейфующей льдины 40-летнего мужчину, с которым была 3-летняя девочка.

Как сообщили спасатели, мужчина с ребенком вышли на льдину, которая в результате погодных условий (плюсовой температуры и сильного тумана) была принесена с внутренних водоемов к берегу. Выбраться самостоятельно со льдины на берег они не смогли.

«На помощь пришли одесские спасатели, которые помогли потерпевшим подняться на траверс», - отметили в отделе.