В Харькове передали 121 тыс. грн на нужды военного госпиталя

В Харькове депутаты городского совета приняли решение о передаче 121 тыс. грн собственных средств на нужды военного госпиталя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, такое решение сегодня, 23 января, депутаты приняли на внеочередной сессии горсовета.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес отметил, эти деньги будут направлены на лечение бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе.

Речь «идет о средствах, которые депутаты ежемесячно получают в качестве компенсации за их деятельность», - отметили в горсовете.