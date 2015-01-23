В Харькове передали 121 тыс. грн на нужды военного госпиталя
16:49, 23 января 2015Новости регионов
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Деньги будут направлены на лечение бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе
Раненные проходят курс лечения в госпитале / Фото: УНИАН
В Харькове депутаты городского совета приняли решение о передаче 121 тыс. грн собственных средств на нужды военного госпиталя.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, такое решение сегодня, 23 января, депутаты приняли на внеочередной сессии горсовета.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес отметил, эти деньги будут направлены на лечение бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе.
Речь «идет о средствах, которые депутаты ежемесячно получают в качестве компенсации за их деятельность», - отметили в горсовете.
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