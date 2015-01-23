В центре Одессы в больницу подбросили новорожденную девочку

В центре Одессы неизвестные подбросили новорожденную в медицинское учреждение.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Одесского городского совета, 23 января около 8.15 медики детского диагностического Центра имени академика Резника (ул. Дворянская) обнаружили подброшенного младенца. Ребенок был оставлен в сумке внутри учреждения, за входной дверью.

«Врачи центра провели первичный медицинский осмотр ребенка. Младенец – новорожденная девочка первых суток жизни - рождена вне стационара лечебного учреждения. В настоящее время ребенок переведен в неонатологическое отделение детской городской больницы им. Резника на Даче Ковалевского. Здесь будет проведено дальнейшее дообследование и оказана необходимая медицинская помощь», - сообщили в отделе.

В отделе напомнили, что в Одессе функционируют два «Окна жизни» - в детской городской больнице №3 и в родильном доме №7. «Окно жизни» представляет собой бэби-бокс, где женщина, принявшая решение отказаться от малыша, может оставить его в гарантированно безопасных условиях с сохранением анонимности. На «Окнах жизни» размещены контакты социальных служб, оказывающих помощь женщинам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, чтобы мать могла изменить свое решение, обратиться за помощью и сохранить ребенка в семье.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января в Одессе подкинули младенца к родильному дому №1. Младенца оставили в сумке у дверей роддома и позвонили в звонок, сотрудники медучреждения заподозрили, что это – взрывное устройство и вызвали милицию.