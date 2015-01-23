В Винницкой области 3 человека отравились угарным газом
10:41, 23 января 2015Новости регионов
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Из-за неисправности газового котла в частном жилом доме
Причина отравления - неисправность газового котла / Фото: lenta-ua.net
В селе Винницкие Хутора Винницкой области в частном жилом доме из-за неисправности газового котла от отравления угарным газом погибли три человека.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел вчера вечером.
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