Днепропетровский облсовет направит более 1 млн грн на лечение раненых в зоне АТО

Днепропетровский областной совет направит свыше 1 млн грн областной больнице имени Мечникова на лечение раненых бойцов в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облсовета со ссылкой на председателя облсовета Евгения Удода.

«Мы сегодня на заседании президиума совета приняли решение не проводить промежуточные выборы двух депутатов, которые досрочно сложили свои полномочия. Средства, предусмотренные на эту процедуру, перераспределим на больницу. Местные выборы проведут уже через полгода. Это время без двух депутатов мы переживем. Областная рада сделала выбор между переизбранием двух депутатов и финансированием нужд больницы в пользу раненых», - отметил Удод.

По его словам, соответствующее решение будет принято на ближайшей сессии облсовета 23 января.

По информации Днепропетровского облсовета, с мая 2014 года в больницу им. Мечникова из зоны АТО поступило почти 900 раненых. За это время больница получила высококлассное медоборудование, медикаменты, и т.п. от волонтеров, спонсоров и всех неравнодушных людей на общую сумму почти 10 млн грн.