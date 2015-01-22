Состоится открытая интерактивная лекция «Дети и война»

Как сообщили УНИАН в пресс-службеГуманитарного штаба Рината Ахметова, завтра, 23 января, 10:30-13:00, в рамках проекта Штаба по подготовке кризисных психологов состоится открытая лекция психологов Натальи Подоляк и Натальи Простун «Дети и война». Приглашаем журналистов на открытое занятие, в ходе которого можно будет посетить также практическое занятие, пообщаться с преподавателями и психологами, которые проходят обучение.

Напоминаем, что 19 января стартовал 2-й этап проекта Гуманитарного штаба Рината Ахметова по подготовке кризисных психологов. 250 участников проекта подготовки кризисных психологов разделены на 9 групп. Тема модуля подготовки — особенности работы с детьми, пережившими травму войны.

Начало занятия: 23 января, в 10.20

Место проведения: Киев ул. Жилянская, 75, бизнес центр «Евразия», Академия ДТЭК

Для того чтобы посетить открытое занятие, необходимо аккредитоваться по телефону 0503475930 и указать ФИО (пропускная система).

Справка:

Проект Гуманитарного штаба Рината Ахметова по подготовке кризисных психологов стартовал в ноябре 2014 года. Для участия были отобраны 250 лучших специалистов со всей Украины, которые уже имеют диплом психолога. Обучение проходит бесплатно. Работу тренеров оплачивает Гуманитарный штаб. Первый модуль обучения прошел 20-24 декабря в Киеве и Мариуполе. На сегодня, это единственный в Украине проект, направленный на восстановление психологического состояния переселенцев и жителей зоны АТО.

Проект Штаба уникален не только своей массовостью и подбором тренеров, но и тем, что эти люди являются специалистами и уже начали работать с людьми как в зоне боевых действий, так и на подконтрольных Украине территориях.