В Донецке обстреляли транспортную остановку, погибли 8 человек

По оперативным данным, которые поступили в Донецкую областную государственную администрацию, в результате обстрела остановки пассажирского транспорта в Ленинском районе Донецка погибли восемь человек, еще семеро каретами скорой помощи доставлены в больницы.

По имеющейся информации, еще часть пострадавших были эвакуированы с места трагедии другим транспортом, сообщили УНИАН в Управлении информационной политики и по вопросам прессы ОГА.

Это оперативные данные по состоянию на 10.30. В случае уточнения данных облгосадминистрация сообщит дополнительную информацию, отметили в Управлении информполитики.

Напомним, ранее сайт города Донецка сообщил, что сегодня утром в Ленинском районе Донецка на остановке общественного транспорта "Гормаш" взорвался снаряд, есть погибшие мирные жители.

Отмечается, что от взрыва повреждены маршрутки и стоявший на остановке троллейбус. По словам очевидцев, есть много погибших и раненых.

В то же время, разные СМИ сообщают о разном количестве погибших - от 7 до 13.