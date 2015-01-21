Штаб Рината Ахметова открыл пункт выдачи гуманитарной помощи в Макеевке

Как сообщили в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 21 января, Штаб впервые открыл пункт выдачи продуктовых наборов в городе Макеевка Донецкой области. Горожане неоднократно обращались в Штаб с просьбой открыть пункт в их городе. Потребность подтверждается и данными Гуманитарной карты ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей, согласно которой в Макеевке 53% населения остро нуждаются в продуктах питания.

Сегодня Гуманитарному штабу удалось организовать доставку и выдачу продуктовых наборов непосредственно в Макеевке, для жителей Кировского района. До этого жители города могли получить помощь в Донецке на ледовой арене «Дружба». Всего Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует открыть 5 точек выдачи гуманитарной помощи в Макеевке, по одной в каждом районе города.

Обращаем внимание, что жители Кировского района Макеевки, которые уже получили талоны на помощь, могут забрать наборы в новом пункте по следующему графику:

Месяц в талоне: Даты выдачи:

Январь 21-30 января

Февраль 2-6 февраля

Март 9-13 февраля

Апрель 16-20 февраля

Май 23-27 февраля

Помощь будут получать наиболее незащищенные категории граждан согласно утвержденным критериям Штаба:

Люди с I и II группой инвалидности

Матери-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет)

Многодетные семьи (количество детей более или равно 3, возраст всех детей до 18 лет) Если в многодетной семье есть дети старше 18 лет, то помощь оказывается родителям и детям моложе 18 лет из расчета 1 продуктовый набор на 1 члена семьи

Пенсионеры старше 65 лет

Семьи, которые воспитывают детей-инвалидов

Семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав

Участники и инвалиды ВОВ, инвалиды, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий

Люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные (доход ниже прожиточного минимума)

Беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке

Дети-сироты до 23 лет

Адрес пункта выдачи: г. Макеевка, пер. Марунченко, 33 (бывший музей завода).

График работы: с 9:00 до 15:00, понедельник – пятница.

Напомним, что для жителей других районов Макеевки с 1 декабря работает пункт выдачи помощи в Донецке, на ледовой арене «Дружба». Пункт работает по будним дням с 10:00 до 15:00, выдача осуществляется согласно критериям и стандартам работы Штаба.