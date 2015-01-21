Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве за последнюю неделю увеличилась

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидемического порога на 64,3%, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили в Главном управлении Государственной СЭС в г. Киеве, с 12 по 18 января гриппом и ОРВИ в столице заболели 15 699 человек, из них 9029 (57,5%) составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель на 10 000 населения составил 55,8, что ниже эпидемического порога данной недели (эпидпорог 156,1) на 64,3%.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице увеличилась на 49% за счет заболеваемости как среди детского, так и среди взрослого населения.

В целом эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве соответствует среднегодовому уровню для соответствующего времени года.

В течение отчетной недели больше болели гриппом и ОРВИ дети до 4 лет, их количество в возрастном распределении составляет 56,4%. За это время госпитализированы 64 человека, из них 50 (78,1%) - дети до 17 лет.

За 3 недели 2015 года летальных случаев среди больных гриппом в столице не зарегистрировано.