В Винницу из США прибыл второй гуманитарный груз с медикаментами для бойцов АТО

В Винницу из американского города-побратима Бирмингема (штат Алабама, США) прибыл второй гуманитарный груз с медикаментами для бойцов АТО.

Об этом сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

В частности, 19 января в Винницу доставлено девять коробок с медицинскими инструментами и изделиями медназначения общим весом около 200 кг. Среди них – различные катетеры, рукава для измерения давления, медицинские перчатки, кровоостанавливающие материалы и растворы для обработки ран, которые редки в Украине.

«Этот груз собрали в лаборатории Университета Алабамы в Бирмингеме. Также приобщились к формированию гуманитарного груза разные медицинские заведения этого города. Здесь в первую очередь медицинский инвентарь, кровоостанавливающие материалы и разные вспомогательные средства. А именно: катетеры, средства для переливания крови, есть и ампулы с растворами, которые снимают липкую прослойку с ран после снятия повязок», – сообщила главный специалист Института развития городов Наталья Качур.

Эта гуманитарная помощь будет передана в отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций, мобилизационной и оборонной работы Винницкого городского совета. Оттуда, в зависимости от потребностей, ее будут распределять по тем медзаведениям, где проходят лечение раненные во время боевых действий на востоке Украины. Часть медицинских средств будет направлена в полевые госпиталя на передовую.

Как сообщал УНИАН, в начале осени 2014 года Винницкий городской совет направил всем своим городам-побратимам письма с просьбой предоставить помощь для винницких военных, раненных в зоне АТО. Первым отозвался Бирмингем (США) и 26 ноября передал первый гуманитарный груз.