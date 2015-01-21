Волонтеры передали военнослужащим передвижной санитарно-бытовой пункт на базе автомобиля «Урал»

Активисты волонтерского движения из города Желтые Воды Днепропетровской области передали военнослужащим Вооруженных сил Украины уникальный передвижной санитарно-бытовой пункт на базе автомобиля «Урал».

Как сообщили УНИАН в Управлении печати и информации Министерства обороны, пункт имеет душевые места, встроенную стиральную машину, систему автономного водообеспечения на 700 литров, встроенный электрогенератор, системы подачи воды в помпу и внешнего забора воды, а также внешнее освещение. Мобильный санитарно-бытовой пункт имеет высокую проходимость и одновременно может работать на дровах или электричестве.

Кроме санитарно-бытового пункта волонтеры передали военным отремонтированый бронетранспортер, два автомобиля и другие необходимы грузы от общины города.