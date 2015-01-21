В Тернополе уже госпитализировали 10 детей, которые отравились в детсаду

В Тернополе количество детей, которые оказались в больнице из-за отравления в детсаду, возросло до 10.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, все пострадавшие - в возрасте до 4 лет. Сейчас они находятся в инфекционном отделении Тернопольской городской детской клинической больницы с диагнозом «Острая кишечная инфекция».

По предварительным данным эпидрасследования, в детском дошкольном учреждении использовали запрещенную продукцию.

В частности, зафиксирован факт употребления детьми печеночного паштета. При этом обнаружили различия в представленной сопроводительной документации (декларации производителя ООО «Мясопродукты» Тернопольский район с. Ступки) с записями в книге складского учета, что вызывает сомнения относительно качества поставленной сырой печени.

Также зафиксировано, что для приготовления блюд использовались куриные яйца негарантированного качества, поскольку сопроводительная документация просрочена (датирована еще 10 ноября 2014 года).

Также в детском саду были выявлены другие нарушения требований санитарного законодательства, в частности неправильное хранение отдельных продуктов, некачественное проведение текущей дезинфекции.

Составлен протокол о нарушении санитарных норм на заведующего ДОУ.

Как сообщал УНИАН, милиция начала проверку по факту массового отравления малолетних.

В течение 17-18 января в инфекционное отделение Тернопольской городской детской коммунальной больницы были госпитализированы 8 малолетних детей с признаками острого пищевого отравления. Все пострадавшие - воспитанники двух детских дошкольных учреждений областного центра.

Происшествие правоохранители зарегистрировали в журнале единого учета. Решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.