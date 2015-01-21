В первый день 4-ой волны мобилизации на Волыни прошли медкомиссию более 200 военнообязанных

В первый день мобилизации более 200 военнообязанных, имеющих военные специальности, уже получили мобилизационное распоряжение и назначение в команду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Луцке и.о. военного комиссара Волынской области Роман Кулик.

По его словам, желание служить выявили и 11 добровольцев. Еще 300 человек проходят дообследование в медицинских учреждениях. Все они пока еще дома и ожидают вызовов.

Как сообщил Кулик, всего в рамках четвертой волны, в области планируют мобилизовать 2,5 тыс. человек, 150 из них офицеры. (Ранее планировалось мобилизовать до 2 тыс. человек - УНИАН)

И. о. военного комиссара отметил, что план подготовки к проведению четвертой волны мобилизации Волынь выполнила полностью.

Как сообщал УНИАН, 19 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О частичной мобилизации". Данный закон Верховная Рада приняла 15 января.

Мобилизация в 2015 году пройдет в три этапа и будет длиться с января по август. Первый начнется 20 января и продлится 90 дней, второй – ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продлится 60 дней.

В рамках очередной волны мобилизации в ряды Вооруженных сил будут призваны танкисты, артиллеристы, десантники, пехотинцы, связисты, ремонтники, водители, механики различных систем вооружения, специалисты по вопросам логистики, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической, радиационной защиты.

На протяжении года в ряды Вооруженных сил Украины планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев. Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную воинскую службу.

В 2014 году было проведено три волны мобилизации.