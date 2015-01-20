В Днепропетровске презентовали реанимобиль для военных АТО

Возле Днепропетровской облгосадминистрации председатель правления «Фонда обороны страны» Павел Хазан сегодня презентовал реанимобиль для военных, задействованных в антитеррористической операции, приобретенный за средства проекта «Храбрые сердца».

Как сообщили УНИАН в Фонде, совместный проект «Храбрые сердца» организовали «Фонд обороны страны», телеканал «1+1» и «ПриватБанк».

В ходе реализации проекта люди напрямую перечисляли деньги на счет «Фонда обороны страны» или принимали участие благотворительном аукционе. Лоты на него выставляли известные украинцы - Нина Матвиенко, Леонид Кравчук, Злата Огневич, Андрей Садовый, Алла Мазур и другие.

Общая стоимость приобретенного реанимобиля «Renault Master» - 280 тыс. грн. 40% этой суммы составляет стоимость медицинского оборудования.

«Реанимобиль в течение недели будет укомплектован и отправлен в зону АТО. Он предназначен для транспортировки тяжелораненых от госпиталя в ближайшую больницу. Мой друг – известный полевой хирург Армен Никогосян, который спасает жизнь нашим воинам на передовой, помог выбрать все необходимое оборудование: носилки 4-х видов (стационарные, пневматические для ожоговых больных, твердые для раненых с переломами и мягкие), дефибриллятор, ИВЛ, оборудование для иммобилизации шеи и тому подобное. В ближайшее время мы собираемся приобрести за средства «Фонда обороны страны» еще один реанимобиль для наших военных», - сообщил Хазан.