Три из десяти проб воды в Бортничах все еще не соответствуют нормам

Три из десяти проб воды в столичном микрорайоне Бортничи, где зафиксировано массовое отравление питьевой водой, все еще не соответствуют необходимым нормам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила советник председателя правления "Киевводоканала" по информационным вопросам Виктория Яковлева.

Она отметила, что в настоящее время сеть постоянно промывается по всему микрорайону. В частности, ночью проводилась промывка гипохлоритом натрия.

"К сожалению, из десяти, я не знаю на сегодняшний день, но вчера из десяти проб у нас, к сожалению, еще только семь имеют удовлетворительное качество, которое нас устраивает. То есть, три пробы - еще нет", - сообщила Яковлева.

Она обратилась к жителям Бортничей с призывом открывать краны и спускать воду.

"Мы обнаружили на данное время незаконную врезку, которой нет на Генплане. Кто ее сделал, когда, - нам пока неизвестно. Сейчас именно продолжается расследование", - сказала она и добавила, что в настоящее время не все люди соблюдают технические условия для присоединения к общим сетям.

Яковлева также отметила, что "люди просто выводят свои канализационные системы во двор просто в дождевую канализацию".

"Стоковая вода, фекальная, пошла в дождевую канализацию, пролилась. А рядом, буквально три метра, есть та же 50-я скважина, которая и получила свое загрязнение", - сказала она.

Кроме того, представительница "Киевводоканала" напомнила, что "за воду, которая подается в сеть за этот период, деньги платить не нужно".

"То есть, не будут в счетах за января месяц за водоснабжение выставлены счета", - сказала она и добавила, что для тех, у кого стоят счетчики, разрабатывается специальная инструкция.

Отвечая на вопрос журналистов относительно того, когда в Бортничах можно ожидать чистую воду, она напомнила, что в настоящее время решается вопрос относительно скорейшего введения в эксплуатацию гидроузла, который имеет современные средства обеззараживания и подачи воды к сети.

"На данное время ничем порадовать не могу... Сегодня только мыли сеть ночью, нужно, чтобы хлор немного осел, и взяли пробы. Как только мы получим те пробы, которые будут удовлетворять всех, когда мы поймем, что вода, которая подается в сеть, безопасна, - она тут же будет включена", - сказала Яковлева.

Она объяснила, что проблем в детских садах, школах и торговых заведениях нет. "Есть проблема еще в трех домах в Бортничах", - добавила она.

В то же время, директор Института города Александр Сергиенко отметил, что "киевская община фактически не владеет ни "Киевэнерго", ни "Киевводоканалом", ни одной коммунальной организацией". "Они стали предприятиями для зарабатывания денег... В такой ситуации понятно, что владелец предприятия будет минимизировать все свои затраты", - сказал он и выразил мнение, что предприятия не заинтересованы вкладывать средства, чтобы содержать сети в надлежащем состоянии.

Как сообщал УНИАН, главный санитарный врач Киева Олег Рубан 13 января заявлял, что в водопровод микрорайона Бортничей попали канализационные стоки, в связи с чем показатели воды на микробное число и бактерии кишечной палочки были выше нормы в 7-9 раз.

Первые потерпевшие с симптомами кишечной инфекции были зарегистрированы 4 января, но это были единичные случаи. Вспышка болезни началась 9 января, когда за один день были госпитализированы с одинаковыми симптомами сразу 6 жителей микрорайона Бортничи.

По состоянию на вечер 15 января, по данным СЭС, за медицинской помощью обратились 128 жителей микрорайона Бортничи, из них 104 ребенка, у которых обнаружена острая кишечная инфекция.