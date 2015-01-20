Муниципальные надбавки врачам Киева сохранятся

Муниципальные надбавки к заработной плате учителей и врачей будут сохранены, а учеников льготных категорий обеспечат бесплатными обедами. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время презентации и обсуждения проекта бюджета Киева и проекта Программы экономического и социального развития Киева на 2015 год, сообщает пресс-служба Киевского городского головы.

"Невзирая на все сложности, мы нашли возможность обеспечить необходимое финансирование образования и здравоохранения, оплату труда педагогов и врачей. Муниципальные надбавки к заработной плате учителей и врачей будут сохранены", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также отметил, что ученики льготных категорий с первого по одиннадцатый класс будут обеспечены бесплатными обедами. “Мной уже подписано соответствующее распоряжение”, - отметил Киевский городской голова.

Кличко также сообщил, что в проекте бюджета заложено 100% финансирование закупки медикаментов для тяжелобольных киевлян (с учетом вынужденных переселенцев). “Позорные случаи в прошлом году с дефицитом и несвоевременными поставками лекарств не должны повториться”, - подчеркнул мэр.